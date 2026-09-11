S&P 500-Titel Roper Technolgies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roper Technolgies-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Roper Technolgies-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Roper Technolgies-Anteile an diesem Tag 517.38 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Roper Technolgies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19.328 Roper Technolgies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’510.53 USD, da sich der Wert einer Roper Technolgies-Aktie am 10.09.2026 auf 388.58 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 24.89 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Roper Technolgies bezifferte sich zuletzt auf 38.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch