S&P 500-Titel Roper Technolgies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roper Technolgies-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Roper Technolgies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 501.91 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Roper Technolgies-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.992 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 382.45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 761.99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 23.80 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Roper Technolgies belief sich zuletzt auf 36.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch