Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rollins von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren Rollins-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Rollins-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56.02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.785 Rollins-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 32.63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58.25 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 41.75 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Rollins eine Marktkapitalisierung von 15.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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