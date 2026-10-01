Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rollins-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Rollins eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Rollins-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Rollins-Papiers betrug an diesem Tag 35.63 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Rollins-Aktie investierten, hätten nun 28.066 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 30.12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 845.36 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15.46 Prozent vermindert.
Der Rollins-Wert an der Börse wurde auf 14.65 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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