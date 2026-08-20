Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rollins-Investment von vor einem Jahr verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Rollins-Aktie gebracht.
Am 20.08.2025 wurde die Rollins-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 58.44 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Rollins-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17.112 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 36.26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 620.47 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37.95 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Rollins bezifferte sich zuletzt auf 17.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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