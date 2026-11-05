S&P 500-Titel Rollins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rollins von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Rollins-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 13.49 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.411 Rollins-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 284.44 USD, da sich der Wert einer Rollins-Aktie am 04.11.2026 auf 38.38 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 284.44 USD entspricht einer Performance von +184.44 Prozent.

Jüngst verzeichnete Rollins eine Marktkapitalisierung von 17.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch