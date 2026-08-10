Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rockwell Automation von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Rockwell Automation eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Rockwell Automation-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 318.41 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Rockwell Automation-Aktie investiert hat, hat nun 31.406 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (441.04 USD), wäre die Investition nun 13’851.32 USD wert. Damit wäre die Investition um 38.51 Prozent gestiegen.
Rockwell Automation wurde am Markt mit 48.95 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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