Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rockwell Automation von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Rockwell Automation-Aktien gewesen.
Rockwell Automation-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Rockwell Automation-Papier an diesem Tag 298.33 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.352 Rockwell Automation-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Rockwell Automation-Aktie auf 454.35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’522.98 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 52.30 Prozent.
Zuletzt verbuchte Rockwell Automation einen Börsenwert von 50.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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