Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rockwell Automation von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rockwell Automation-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurde die Rockwell Automation-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Rockwell Automation-Anteile bei 312.08 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 32.043 Rockwell Automation-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (430.86 USD), wäre das Investment nun 13’806.08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38.06 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Rockwell Automation belief sich jüngst auf 47.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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