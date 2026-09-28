S&P 500-Titel Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rockwell Automation von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Rockwell Automation-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Rockwell Automation-Aktie an diesem Tag 286.41 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Rockwell Automation-Aktie investiert, befänden sich nun 0.349 Rockwell Automation-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Rockwell Automation-Anteile wären am 25.09.2026 151.58 USD wert, da der Schlussstand 434.15 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51.58 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Rockwell Automation eine Marktkapitalisierung von 48.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch