Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rockwell Automation von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Rockwell Automation-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Das Rockwell Automation-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Rockwell Automation-Papier an diesem Tag 116.27 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Rockwell Automation-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 86.007 Rockwell Automation-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 37’205.64 USD, da sich der Wert eines Rockwell Automation-Papiers am 09.10.2026 auf 432.59 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 272.06 Prozent gesteigert.
Rockwell Automation erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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