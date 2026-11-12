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|Profitables Robinhood-Investment?
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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Robinhood-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Robinhood-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 8.23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 121.507 Robinhood-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 10’277.04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 84.58 USD belief. Damit wäre die Investition um 927.70 Prozent gestiegen.
Alle Robinhood-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 73.20 Mrd. USD. Das Robinhood-IPO fand am 29.07.2021 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Robinhood-Aktie auf 38.00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Robinhood am 12.11.2026
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