S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurden Robinhood-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Robinhood-Anteile betrug an diesem Tag 142.48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Robinhood-Aktie investiert, befänden sich nun 0.702 Robinhood-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 61.35 USD, da sich der Wert einer Robinhood-Aktie am 04.11.2026 auf 87.41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38.65 Prozent eingebüsst.

Robinhood war somit zuletzt am Markt 77.02 Mrd. USD wert. Am 29.07.2021 wagte die Robinhood-Aktie an der Börse NAS den Sprung aufs Parkett. Ihren ersten Handelstag begann die Robinhood-Aktie bei 38.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch