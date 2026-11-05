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|Lohnendes Robinhood-Investment?
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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr gekostet
Investoren, die vor Jahren in Robinhood-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 1 Jahr wurden Robinhood-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Robinhood-Anteile betrug an diesem Tag 142.48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Robinhood-Aktie investiert, befänden sich nun 0.702 Robinhood-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 61.35 USD, da sich der Wert einer Robinhood-Aktie am 04.11.2026 auf 87.41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38.65 Prozent eingebüsst.
Robinhood war somit zuletzt am Markt 77.02 Mrd. USD wert. Am 29.07.2021 wagte die Robinhood-Aktie an der Börse NAS den Sprung aufs Parkett. Ihren ersten Handelstag begann die Robinhood-Aktie bei 38.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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