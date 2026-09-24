S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Robinhood-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Robinhood-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Robinhood-Aktie betrug an diesem Tag 44.91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Robinhood-Aktie investiert, befänden sich nun 2.227 Robinhood-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 273.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122.70 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 173.21 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Robinhood zuletzt 111.61 Mrd. USD wert. Robinhood-Papiere wurden am 29.07.2021 zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der Erstkurs des Robinhood-Papiers lag beim Börsengang bei 38.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch