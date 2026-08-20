S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robinhood von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Robinhood-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10.25 USD wert. Bei einem Robinhood-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 97.561 Robinhood-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’343.41 USD, da sich der Wert eines Robinhood-Papiers am 19.08.2026 auf 95.77 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 834.34 Prozent.

Alle Robinhood-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 82.24 Mrd. USD. Am 29.07.2021 wurden Robinhood-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der Erstkurs des Robinhood-Anteils belief sich damals auf 38.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch