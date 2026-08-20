Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Robinhood-Anlage?
|
20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robinhood von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Robinhood-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Robinhood-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10.25 USD wert. Bei einem Robinhood-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 97.561 Robinhood-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’343.41 USD, da sich der Wert eines Robinhood-Papiers am 19.08.2026 auf 95.77 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 834.34 Prozent.
Alle Robinhood-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 82.24 Mrd. USD. Am 29.07.2021 wurden Robinhood-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der Erstkurs des Robinhood-Anteils belief sich damals auf 38.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Robinhood
|
16:02
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robinhood von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.08.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
13.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robinhood von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Ausblick: Robinhood informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen S&P 500 am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt zum Start des Freitagshandels ab (finanzen.ch)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robinhood von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Robinhood
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.