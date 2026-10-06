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Robert Half-Performance 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Robert Half von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Robert Half-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Robert Half
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Am 06.10.2023 wurde das Robert Half-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Robert Half-Papier an diesem Tag 74.70 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Robert Half-Aktie investierten, hätten nun 1.339 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Robert Half-Anteile wären am 05.10.2026 45.94 USD wert, da der Schlussstand 34.32 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54.06 Prozent verringert.

Der Robert Half-Wert an der Börse wurde auf 3.52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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