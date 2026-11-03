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|Lohnender Robert Half-Einstieg?
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Robert Half-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Robert Half-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurden Robert Half-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 76.35 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Robert Half-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13.098 Robert Half-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Robert Half-Papiers auf 44.77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 586.38 USD wert. Damit wäre die Investition 41.36 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Robert Half belief sich jüngst auf 4.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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