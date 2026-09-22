S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Robert Half-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Robert Half-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Robert Half-Papier an diesem Tag bei 37.95 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Robert Half-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26.350 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Robert Half-Papiers auf 36.96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 973.91 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 973.91 USD entspricht einer negativen Performance von 2.61 Prozent.

Am Markt war Robert Half jüngst 3.82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch