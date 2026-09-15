Robert Half Aktie 966866 / US7703231032
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Robert Half von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Robert Half-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Robert Half-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 103.79 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Robert Half-Aktie investierten, hätten nun 0.963 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Robert Half-Papiere wären am 14.09.2026 37.32 USD wert, da der Schlussstand 38.73 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 62.68 Prozent verringert.
Alle Robert Half-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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