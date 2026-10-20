S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Robert Half von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Robert Half-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 38.19 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 261.849 Robert Half-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 32.87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’606.97 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 13.93 Prozent gleich.

Robert Half erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch