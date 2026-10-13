S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robert Half von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Robert Half-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 105.82 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9.450 Robert Half-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 325.08 USD, da sich der Wert eines Robert Half-Anteils am 12.10.2026 auf 34.40 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67.49 Prozent verringert.

Der Marktwert von Robert Half betrug jüngst 3.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch