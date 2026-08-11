S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robert Half von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Robert Half-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 76.19 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Robert Half-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.125 Robert Half-Anteilen. Die gehaltenen Robert Half-Anteile wären am 10.08.2026 560.18 USD wert, da der Schlussstand 42.68 USD betrug. Aus 1’000 USD wurden somit 560.18 USD, was einer negativen Performance von 43.98 Prozent entspricht.

Insgesamt war Robert Half zuletzt 4.38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch