Robert Half Aktie 966866 / US7703231032
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Robert Half-Anlage?
|
01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robert Half von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Robert Half-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Robert Half-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37.32 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Robert Half-Aktie investiert, befänden sich nun 26.795 Robert Half-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’214.90 USD, da sich der Wert eines Robert Half-Papiers am 31.08.2026 auf 45.34 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21.49 Prozent angewachsen.
Robert Half wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.64 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!