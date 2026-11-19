Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier ResMed am 18.11.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 2.40 USD. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 13.21 Prozent. Somit zahlt ResMed insgesamt 349.66 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die ResMed-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 12.47 Prozent erhöht.

ResMed-Dividendenrendite im Fokus

Die ResMed-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 242.61 USD in den Feierabend. Das ResMed-Papier verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 1.23 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 0.82 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren verringerte sich ResMed-Kurs via New York um 6.80 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -5.01 Prozent noch immer stärker zugenommen als der ResMed-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel ResMed

Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2.67 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1.10 Prozent fallen.

Basisinformationen zu ResMed

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens ResMed steht aktuell bei 33.425 Mrd. USD. Das KGV von ResMed beläuft sich aktuell auf 18.69. Im Jahr 2026 erwirtschaftete ResMed einen Umsatz von 5.653 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 10.43 USD.

Redaktion finanzen.ch