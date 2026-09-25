ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel ResMed-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ResMed von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen ResMed-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem ResMed-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 279.48 USD. Bei einem ResMed-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.358 ResMed-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 221.89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79.39 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 20.61 Prozent verkleinert.
Am Markt war ResMed jüngst 32.11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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