ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel ResMed-Aktie: So viel Verlust hätte ein ResMed-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen ResMed-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ResMed-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 277.88 USD wert. Bei einem ResMed-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35.987 ResMed-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ResMed-Aktie auf 226.73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’159.28 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18.41 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte ResMed einen Börsenwert von 31.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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