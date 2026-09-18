ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel ResMed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ResMed von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren ResMed-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 18.09.2023 wurde die ResMed-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 146.05 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 68.470 ResMed-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 228.42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’639.85 USD wert. Mit einer Performance von +56.40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von ResMed belief sich jüngst auf 32.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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