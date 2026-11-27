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|Lukrative ResMed-Investition?
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ResMed-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ResMed-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden ResMed-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ResMed-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 59.03 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.694 ResMed-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 416.23 USD, da sich der Wert einer ResMed-Aktie am 25.11.2026 auf 245.70 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 316.23 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von ResMed belief sich jüngst auf 34.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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