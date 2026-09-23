S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Republic Services-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Republic Services-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Republic Services-Papiers betrug an diesem Tag 227.53 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.440 Republic Services-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 213.88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94.00 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 6.00 Prozent.

Der Marktwert von Republic Services betrug jüngst 65.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch