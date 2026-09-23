Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’927 -0.2%  SPI 19’756 -0.3%  Dow 51’576 -0.6%  DAX 25’456 -0.5%  Euro 0.9398 0.0%  EStoxx50 6’311 -0.2%  Gold 4’279 -1.8%  Bitcoin 69’721 -1.4%  Dollar 0.8251 0.6%  Öl 102.8 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Zurich Insurance-Aktie
Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten
Airbnb-Aktie tiefer: Basler Grosser Rat will Registrierungspflicht für Airbnb-Wohnungen
Nach AMD-Rekord: Diese Aktien sind die nächsten Billionen-Kandidaten
Suche...

Republic Services Aktie 926678 / US7607591002

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Republic Services-Investment im Blick 23.09.2026 16:02:27

S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Republic Services-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Republic Services-Aktie Anlegern gebracht.

Republic Services
175.68 CHF -0.23%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurden Republic Services-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Republic Services-Papiers betrug an diesem Tag 227.53 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.440 Republic Services-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 213.88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94.00 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 6.00 Prozent.

Der Marktwert von Republic Services betrug jüngst 65.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Republic Services Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten