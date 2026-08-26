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Republic Services Aktie 926678 / US7607591002

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Langfristige Anlage 26.08.2026 16:02:25

S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Republic Services-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Republic Services-Aktie Anlegern gebracht.

Republic Services
178.44 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurde das Republic Services-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 234.33 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Republic Services-Aktie investiert hat, hat nun 42.675 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’429.44 USD, da sich der Wert eines Republic Services-Anteils am 25.08.2026 auf 220.96 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.71 Prozent verringert.

Alle Republic Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 68.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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