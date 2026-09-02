Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Republic Services von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Republic Services-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Republic Services-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Republic Services-Anteile bei 144.90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.690 Republic Services-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (223.29 USD), wäre das Investment nun 154.10 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54.10 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Republic Services eine Börsenbewertung in Höhe von 67.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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