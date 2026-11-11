S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Republic Services von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Republic Services-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Republic Services-Papier an diesem Tag bei 53.67 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18.632 Republic Services-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’613.75 USD, da sich der Wert einer Republic Services-Aktie am 10.11.2026 auf 247.62 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 361.38 Prozent gesteigert.

Am Markt war Republic Services jüngst 74.73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch