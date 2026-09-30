Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Republic Services-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Republic Services eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 30.09.2023 wurden Republic Services-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 142.51 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Republic Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.017 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 1’487.05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 211.92 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 48.71 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Republic Services belief sich jüngst auf 65.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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