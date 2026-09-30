S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Republic Services-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 30.09.2023 wurden Republic Services-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 142.51 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Republic Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.017 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 1’487.05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 211.92 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 48.71 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Republic Services belief sich jüngst auf 65.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch