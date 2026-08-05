S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Republic Services-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Republic Services-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Republic Services-Aktie letztlich bei 148.53 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Republic Services-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 67.326 Republic Services-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 207.66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’981.01 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 39.81 Prozent vermehrt.

Republic Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 64.50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch