|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Republic Services-Einstieg?
|
04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Republic Services von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Republic Services-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Republic Services-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 133.54 USD. Bei einem Republic Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.749 Republic Services-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Republic Services-Papiers auf 242.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181.87 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 81.87 Prozent erhöht.
Am Markt war Republic Services jüngst 74.99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Republic Services Inc.
Analysen zu Republic Services Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: SMI und DAX nach Rekorden letztlich im Minus -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag volatil. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne letztlich ebenso nicht halten. An der Wall Street geht es tief nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.