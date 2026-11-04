S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Republic Services von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Republic Services-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 133.54 USD. Bei einem Republic Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.749 Republic Services-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Republic Services-Papiers auf 242.87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181.87 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 81.87 Prozent erhöht.

Am Markt war Republic Services jüngst 74.99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch