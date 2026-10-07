S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Republic Services von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Republic Services-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Republic Services-Anteile an diesem Tag 125.05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Republic Services-Aktie investiert hätte, hätte er nun 79.968 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’172.33 USD, da sich der Wert eines Republic Services-Anteils am 06.10.2026 auf 214.74 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 71.72 Prozent.

Der Republic Services-Wert an der Börse wurde auf 64.93 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch