Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
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14.10.2026 16:02:35
S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Republic Services von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Republic Services eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Republic Services-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 49.82 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Republic Services-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.007 Republic Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 219.91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 441.41 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 341.41 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Republic Services belief sich zuletzt auf 66.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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