Regions Financial Aktie 1895565 / US7591EP1005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regions Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Regions Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Die Regions Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20.62 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Regions Financial-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48.497 Regions Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 31.46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’525.70 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 52.57 Prozent.
Der Marktwert von Regions Financial betrug jüngst 26.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Regions Financial Corp.
Analysen zu Regions Financial Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.