S&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regions Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die Regions Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20.62 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Regions Financial-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48.497 Regions Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 31.46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’525.70 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 52.57 Prozent.

Der Marktwert von Regions Financial betrug jüngst 26.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch