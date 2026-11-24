Das Regions Financial-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Regions Financial-Papier an diesem Tag 24.85 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Regions Financial-Aktie investiert hat, hat nun 40.241 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (27.25 USD), wäre das Investment nun 1’096.58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.66 Prozent vermehrt.

Regions Financial war somit zuletzt am Markt 22.72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch