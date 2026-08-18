Regions Financial Aktie 1895565 / US7591EP1005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentables Regions Financial-Investment?
|
18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regions Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Regions Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 18.08.2021 wurden Regions Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Regions Financial-Papier an diesem Tag bei 19.81 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Regions Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 504.796 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 31.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’002.02 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 60.02 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Regions Financial betrug jüngst 27.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Regions Financial Corp.
Analysen zu Regions Financial Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich knapp in Grün -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt beendete den Handel am Dienstag knapp oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentierte sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es am zweiten Handelstag der Woche in unterschiedliche Richtungen.