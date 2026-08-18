S&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regions Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 18.08.2021 wurden Regions Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Regions Financial-Papier an diesem Tag bei 19.81 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Regions Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 504.796 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 31.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’002.02 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 60.02 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Regions Financial betrug jüngst 27.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch