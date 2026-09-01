S&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regions Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Regions Financial-Papier statt. Zum Handelsende stand das Regions Financial-Papier an diesem Tag bei 27.39 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36.510 Regions Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 29.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’090.91 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9.09 Prozent angezogen.

Insgesamt war Regions Financial zuletzt 25.84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch