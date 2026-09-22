Regions Financial Aktie 1895565 / US7591EP1005
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regions Financial von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Regions Financial-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Regions Financial-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Regions Financial-Papier bei 9.77 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Regions Financial-Aktie investierten, hätten nun 102.354 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 28.55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’922.21 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 192.22 Prozent erhöht.
Alle Regions Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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