Regions Financial Aktie 1895565 / US7591EP1005
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regions Financial von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Regions Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Regions Financial-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9.65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10.363 Regions Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 30.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 317.41 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 217.41 Prozent gleich.
Der Marktwert von Regions Financial betrug jüngst 25.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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