S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: Wäre eine Regency Centers-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Regency Centers-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Regency Centers-Aktie betrug an diesem Tag 71.33 USD. Bei einem Regency Centers-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.019 Regency Centers-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (71.48 USD), wäre die Investition nun 1’002.10 USD wert. Damit wäre die Investition 0.21 Prozent mehr wert.

Alle Regency Centers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch