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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel hätte eine Regency Centers-Kapitalanlage von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Regency Centers-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Regency Centers-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Regency Centers-Papier letztlich bei 73.80 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Regency Centers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13.550 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (74.04 USD), wäre das Investment nun 1’003.25 USD wert. Damit wäre die Investition 0.33 Prozent mehr wert.
Der Regency Centers-Wert an der Börse wurde auf 13.76 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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