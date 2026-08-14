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Regency Centers Aktie 1188868 / US7588491032

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Profitables Regency Centers-Investment? 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regency Centers von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Regency Centers-Aktien gewesen.

Regency Centers
62.51 CHF 0.66%
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Am 14.08.2025 wurde die Regency Centers-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 71.11 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Regency Centers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 140.627 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 76.86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’808.61 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 10’808.61 USD, was einer positiven Performance von 8.09 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Regency Centers belief sich zuletzt auf 13.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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