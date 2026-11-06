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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regency Centers von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Regency Centers-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das Regency Centers-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 68.72 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 145.518 Regency Centers-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 76.28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’100.12 USD wert. Damit wäre die Investition 11.00 Prozent mehr wert.
Alle Regency Centers-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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