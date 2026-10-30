S&P 500-Titel Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regency Centers von vor 10 Jahren eingefahren

Das Regency Centers-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 71.04 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Regency Centers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14.077 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’055.46 USD, da sich der Wert einer Regency Centers-Aktie am 29.10.2026 auf 74.98 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 5.55 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Regency Centers bezifferte sich zuletzt auf 13.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch