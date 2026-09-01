Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Reddit-Performance im Blick
|
01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Reddit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Reddit-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Reddit-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurden Reddit-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 225.08 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.444 Reddit-Aktien. Die gehaltenen Reddit-Papiere wären am 31.08.2026 65.67 USD wert, da der Schlussstand 147.81 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34.33 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Reddit belief sich jüngst auf 29.44 Mrd. USD. Die Reddit-Aktie wurde am 21.03.2024 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Reddit-Papiers bei 47.00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Reddit
|
01.09.26
|Reddit Aktie News: Reddit gibt am Abend ab (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Reddit Aktie News: Reddit verbilligt sich am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
01.09.26
|S&P 500-Titel Reddit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Reddit-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.26
|EU nimmt ChatGPT, Reddit und Roblox an kürzere Leine (AWP)
|
31.08.26
|ChatGPT, Reddit und Roblox müssen höhere EU-Standards erfüllen (Dow Jones)
|
26.08.26
|Börse New York: S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 schwächelt (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.ch)