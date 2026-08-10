S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Realty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde die Realty-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 67.12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.490 Realty-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 93.13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62.51 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6.87 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Realty belief sich zuletzt auf 59.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch